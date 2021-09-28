مدير الطيران المدني السوري يعلق على استئناف الملكية الأردنية الطيران إلى دمشق

نفى مدير عام مؤسسة الطيران المدني السوري باسم منصور وجود أي طلب تقدمت به الخطوط الجوية الملكية لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق حتى الآن.

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وجاء ذلك بحسب ما قاله المسؤول لصحيفة "الوطن"، وأضاف أن "دمشق ترحب بطبيعة الأمر وبأي شركة طيران تريد استئناف رحلاتها، إلا أن الجانب الأردني لم يبلغنا حتى الآن برغبته هذه".

وكانت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، علقت في 2021 رحلاتها إلى دمشق وحلب، وأشارت إلى أنها "ستستمر في دراسة استئناف الرحلات الجوية إلى المدينتين اعتمادا على عودة حركة السفر إلى طبيعتها.

وكانت عدة وسائل إعلام أردنية قد أعلنت عودة الرحلات المباشرة بين عمان ودمشق اعتبارا من يوم الأحد القادم.

المصدر: الوطن