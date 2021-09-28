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ماسك في المركز الأول بقائمة فوربس لأصحاب المليارات

مال وأعمال

ماسك في المركز الأول بقائمة فوربس لأصحاب المليارات
Reuters
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عاد رجل الأعمال إيلون ماسك إلى المركز الأول في ترتيب أغنى أغنياء العالم، وفقا لتصنيف مجلة فوربس، وتجاوزت ثروته 200 مليار دولار لأول مرة.  

وذكرت المجلة، أن ثروة مؤسس شركة SpaceX والمدير العام لشركة Tesla، نمت خلال يوم واحد بمقدار 3.8 مليار دولار - قدرت ثروته في نهاية التداول في 27 سبتمبر بنحو 203.4 مليار دولار.

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وهكذا أصبح الشخص الثالث في العالم، الذي تجاوز حدود 200 مليار دولار - كان مؤسس "أمازون" جيف بيزوس، أول من حقق ذلك في أغسطس 2020. في يونيو الماضي حقق ذلك برنارد أرنو رئيس مجموعة Louis Vuitton Moët Hennessy.

احتل ماسك المركز الأول في يناير، لكنه خسره مرة أخرى أمام بيزوس. لكنه الآن يتفوق بنحو ستة مليارات دولار على مؤسس أمازون الذي يملك 197.7 مليار دولار.

في المركز الثالث، جاء أرنو بـ 175.7 مليار، والرابع - مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس (131 مليار)، والخامس مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، الذي يملك 126.4 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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