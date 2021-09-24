إيلون ماسك يعلن الانفصال عن شريكة حياته

أعلن مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

وقال ماسك لموقع Page Six، إنهما "لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ويلتقيان كثيرا وتربطهما علاقة جيدة"، لكن العمل يتسبب دائما بتباعدهما لفترات طويلة.

وأضاف: "عملي مع "سبيس إكس" و"تسلا" يتطلب وجودي في تكساس بشكل أساسي أو السفر إلى الخارج، وعملها مركز في لوس أنجلوس".

ولم تعلق غرايمز بعد على علاقتها مع إيلون ماسك وانفصالهما.

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يذكر أن علاقات ماسك وغرايمز واسمها الحقيقي كلير إليس بوشيه، بدأت عام 2018، ولهما ابن اسمه X Æ A-Xii، ولد في مايو العام الماضي.

وسبق لماسك وتزوج قبل لقائه غرايمز، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، والممثلة البريطانية تالولاه رايلي.

المصدر: وكالات