برميل "برنت" يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد برميل "برنت" فوق مستوى 75 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع أغسطس الماضي.

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وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.68% إلى 72.35 دولار للبرميل.

في حين، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.47% إلى 75.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" بذلك أعلى مستوى لها منذ 2 أغسطس 2021.

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في محزونات الخام في الولايات المتحدة وترافق ذلك مع توقعات بتعافي الطلب على الذهب الأسود.

المصدر: تاس + بلومبرغ