صفقة بقيمة 10 مليارات دولار بين بيل غيتس والأمير السعودي الوليد بن طلال

اشترت شركة "Cascade Investment" المملوكة للملياردير الأمريكي، بيل غيتس، حصة سيطرة لأسهم شبكة الفنادق "Four Seasons".

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة غيتس رفعت حصتها في أسهم "Four Seasons" من 47.5% إلى 71.25% مشترية 23.75% من شركة "Kingdom Holding" السعودية في إطارة صفقة بقيمة 2.21 مليار دولار.

وبفضل هذه الصفقة ارتفعت القيمة الإجمالية المقدرة لشبكة الفنادق إلى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم التوقيع النهائي على العقد في يناير 2022.

افق الأمير الوليد بن طلال، على بيع نصف ملكيته في فنادق ومنتجعات فورسيزونز (Four Seasons) للملياردير الأمريكي بيل جيتس، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ10 مليارات دولار.

من جتها قالت شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال في بيان: إنها وقّعت اتفاقية نهائية مُلزمة لبيع حصة 23.75٪ في شركة فنادق فورسيزونز، إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي مجموعة كاسكيد الاستثمارية كاسكيد للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس.

وأسست شبكة "Four Seasons" عام 1960 من قبل رجل الأعمال الكندي، إيسادور شارب، الذي يمتلك حاليا 5% من أسهمها.

وتشمل الشبكة حاليا 120 فندقا ة46 عقارا سكنيا في 47 دولة

المصدر: "تاس"+سبق