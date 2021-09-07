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أسعار الألمنيوم عند أعلى مستوى في 10 سنوات

مال وأعمال

أسعار الألمنيوم عند أعلى مستوى في 10 سنوات
Reuters
صورة تعبيرية
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تشهد أسعار الألمنيوم ارتفاعا في الأسواق في ظل الاضطرابات في غينيا، التي تتصدر دول العام بصادرات مادة البوكسيت المستخدمة في صناعة الألمنيوم، حيث يتخوف المتعاملون انقطاع الإمدادات.

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وأغلقت عقود الألمنيوم تعاملات أمس على ارتفاع عند 2773 دولارا للطن، بارتفاع نسبته 1.69%، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ مايو 2011 عند 2782 دولارا.

وأدى الانقلاب العسكري يوم الأحد في غينيا، التي تمتلك أكبر الاحتياطيات من البوكسيت في العالم، إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم بسبب مخاوف من تعطل إمدادات المعدن.

المصدر: رويترز + بلومبرغ

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