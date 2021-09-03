بوتين يفتتح مركزا لوجستيا لخدمة أكبر مصنع للهيليوم في العالم

افتتح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، اليوم الجمعة، مركزا لوجستيا لخدمة حاويات الهيليوم في منطقة فلاديفوستوك بشرق روسيا.

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ويبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها في إنشاء المركز اللوجستي، الواقع في الشرق الأقصى لروسيا، أكثر من 6 مليارات روبل (نحو 81 مليون دولار)، والمركز ضروري لنقل الهيليوم من مصنع معالجة الغاز "آمور"، أحد مشاريع الطاقة التابعة لشركة "غازبروم" الروسية في الشرق الأقصى.

وسيقوم المصنع بمعالجة الغاز الطبيعي متعدد المكونات القادم من مركزي إنتاج الغاز في ياكوتسك وإيركوتسك، والذي يتم ضخه إلى هذين المركزين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا".

والطاقة التصميمية للمصنع تبلغ 42 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويشمل المصنع أكبر إنتاج للهيليوم في العالم، باستطاعة تصل إلى 60 مليون متر مكعب سنويا.

وفي وقت سابق أشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إلى أن بوتين زار مصنع آمور لمعالجة الغاز عدة مرات، ومؤخرا تم إطلاق خط تكنولوجي ثان لإنتاج الهيليوم في المصنع.

يشار إلى أن بناء مصنع آمور، الواقع في مقاطعة آمور الروسية، انطلق في العام 2015، وفي 9 يونيو الماضي تم إطلاق الخط الأول القادر على معالجة 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

ومن المخطط اكتمال بناء المصنع في العام 2025، ومن المقرر أن يتألف المصنع من 6 خطوط لمعالجة الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 42 مليار متر مكعب.

المصدر: تاس