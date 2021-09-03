كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي

يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، الذي انطلقت أعماله يوم أمس في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط مشاركة دولية واسعة.

وانطلقت فعاليات وأعمال المنتدى مع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي.

ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث كبير يجري في روسيا في ظل جائحة كورونا بعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عقد في وقت سابق هذا العام.

وينعقد المنتدى هذا العام بشكل مختلط، حيث يشارك ضيوف بشكل شخصي والبعض الآخر عن بعد بواسطة الإنترنت. وتستمر أعمال المنتدى حتى 4 سبتمبر الجاري.

والموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو "الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير"، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث الاقتصادي.

يتبع..