أكثر من 60 دولة مشاركة.. انطلاق منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا الخميس

تنطلق الخميس فعاليات وأعمال منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي.

ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث كبير يجري في روسيا في ظل جائحة كورونا بعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عقد في وقت سابق هذا العام.

وسينعقد المنتدى بشكل مختلط، حيث سيشارك ضيوف بشكل شخصي والبعض الآخر عن بعد بواسطة الإنترنت، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك.

وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا كازاخستان قاسم زومارت توكاييف ومنغوليا أوخناجين خورلسوخ عن بعد عبر الإنترنت.

وسينعقد المنتدى في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر 2021، والموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو "الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير"، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي.

ويتضمن برنامج أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، الذي نشر على الموقع الرسمي للمنتدى اليوم، أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.

ووفقا لمسؤول في الحكومة الروسية فإن ممثلين من أكثر من 60 دولة سيشاركون في المنتدى. وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك الروسية يشهد المنتدى عادة مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى.

المصدر: RT + نوفوستي