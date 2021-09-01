وزير الطاقة الجزائري يكشف حجم إنتاج بلاده من النفط لسبتمبر وأكتوبر

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الأربعاء إن إنتاج الجزائر من النفط سيبلغ 932 ألف برميل يوميا في سبتمبر، و942 ألف برميل يوميا في أكتوبر.

وأضاف في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أن النسبة الإجمالية للالتزام باتفاقات الإنتاج لمجموعة "أوبك+" وصلت إلى 110 بالمئة في أغسطس.

وأشار إلى أن "هذه النسبة الإيجابية جدا" تثبت التزام كل المنتجين في "أوبك+" بتعزيز الجهود الهادفة لاستقرار أسعار النفط.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد بتطوير القطاعات الأخرى غير الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

المصدر: "رويترز"