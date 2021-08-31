 
مباشر

أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها

مال وأعمال

أبوظبي تحدث
Reuters
مطار أبوظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6g5

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تحديث قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

إقرأ المزيد
أبوظبي تحدث
أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" للقادمين من الخارج دون الحاجة لحجر صحي

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن العمل بالقائمة المحدثة يبدأ اعتبارا من 1 سبتمبر 2021.

وتضم القائمة الخضراء المحدثة الدول التالية: أستراليا-أرمينيا-الأردن-ألبانيا-البحرين-البرتقال-التشيك-الدنمارك-السعودية-السويد-الصين-الكويت-ألمانيا-المجر (هنغاريا)-النرويج-النمسا-اليونان-اليابان-أوكرانيا-إيطاليا-إيرلندا-بروناي-بلجيكا-بلغاريا-بوتان-بولندا-تايوان-تركمانستان-جزر القمر-جزر المالديف-رومانيا-سان مارينو-سنغافورة-سلطانة عمان-سلوفاكيا-سلوفينيا-سويسرا-سيشيل-صربيا-طاجيكستان-فنلندا-قبرص-قرغيزستان-قطر-كرواتيا-كندا-كوريا الجنوبية-لوكسمبورغ-مالطا-موريشيوس-مولدوفا-موناكو-نيوزيلندا-هولندا-هونغ كونغ.

وتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار كورونا في العالم.

المصدر: تويتر

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا