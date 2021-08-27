شركات طيران روسية تطلق رحلات جديدة إلى مصر

ذكرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أن شركات طيران روسية ستطلق رحلات طيران جديدة إلى مصر، بالإضافة إلى شركة أخرى ستزيد عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

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وذكرت الوكالة أن شركتي "إيروفلوت" وS7 ستفتتح رحلات طيران من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، وأضافت أن شركة "روسيا"، التي تنظم رحلات الآن إلى مصر، بصدد زيادة عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

كذلك أشارت إلى أن الشركات "أورال إيرلاينز" و"أزور إير" و"نوردويند" و"إيكار" و"ريد وينغز" وS7 و"يامال" ستطلق رحلات من الأقليم الروسية إلى مصر.

وأوضحت أنه يحق للشركات تسيير رحلة واحدة في الأسبوع إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ من 49 مدينة روسية، وزيادة عدد الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ من 5 إلى 15 رحلة في الأسبوع.

وفي 9 أغسطس الجاري، تم استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، وجاء ذلك بعد اتفاق تم بين موسكو والقاهرة، في أبريل الماضي، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة بمصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

المصدر: تاس