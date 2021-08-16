روسيا ترفع قيود الطيران مع 3 دول وتزيد الرحلات إلى مصر

اتخذت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، اليوم الاثنين، قرارا باستئناف رحلات الطيران إلى 3 دول، كذلك قررت زيادة عدد الرحلات إلى مصر.

واعتبارا من 27 أغسطس الجاري، رفعت روسيا القيود المفروضة على رحلات الطيران المنتظم والمستأجر "شارتر" إلى جمهورية الدومينيكان وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "بناء على نتائج المناقشة ومع مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر إزالة القيود المفروضة على الرحلات المنتظمة والعارضة من المطارات الروسية إلى جمهورية الدومينيكان وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك اعتبارا من 27 غسطس الجاري".

كذلك قررت اللجنة اعتبارا من التاريخ نفسه زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى 5 دول، بما في ذلك إلى مصر، حيث تقرر زيادة عدد الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ من خمس رحلات إلى 15 رحلة أسبوعيا.

تيبع..