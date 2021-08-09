شرم الشيخ.. وصول أولى رحلات الطيران المباشر من روسيا

استقبل مطار شرم الشيخ في مصر، اليوم الاثنين، أول طائرة ركاب تقل سياحا روس في رحلة مباشرة من روسيا، وذلك بعد توقف دام مدة 6 سنوات.

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واليوم وصلت إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر أول رحلة تابعة لشركة طيران روسية، ويوم غد الثلاثاء ستصل إلى مطار شرم الشيخ أولى الرحلات التابعة لشركة "مصر للطيران".

وتعد الرحلة إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، المنتجعين المصريين الشهيرين.

وقبل ذلك استقبل منتجع الغردقة أولى رحلات الطيران من موسكو، وتم استقبال السياح استقبالا حافلا بالورد والهدايا التذكارية.

وفي أبريل الماضي، اتفقت موسكو والقاهرة، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة بمصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

المصدر: RT