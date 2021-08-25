العراق يحقق نحو 6.5 مليار دولار من بيع النفط خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة منها خلال يوليو الماضي، فيما أشارت إلى أن 30 شركة عالمية نقلت الصادرات.

وذكرت في بيان صحفي، أن "إيرادات الشهر الماضي بلغت 6 مليارات و475 مليونا و512 ألف دولار، في حين بلغت كمية الصادرات 90 مليونا و467 ألفا و794 برميلا".

وأضافت، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.578 دولار، كما أن الكميات المصدرة حملت من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات".

المصدر: RT