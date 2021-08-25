مسؤول روسي يتحدث عن عقود تصدير الأسحلة التي تم توقيعها في منتدى "الجيش 2021"

تحدث دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني مع الخارج، عن عقود تصدير الأسحلة الروسية التي تم إبرامها خلال منتدى "الجيش 2021" المنعقد حاليا في ضواحي موسكو.

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وقال شوغاييف للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع عقود مع الصين والهند وميانمار وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة (دول أعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق).

وأضاف، أنه تم توقيع عقود مع الهند حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدم في البر، ومع الصين في المجال البحري.

وأشار إلى أنه تم إبرام عقود تصدير أسلحة في المنتدى بقيمة تزيد عن ملياري دولار. كذلك لفت إلى أنه تم توقيع عقود تصدير مع أرمينيا وأوزبكستان وميانمار وبيلاروس.

وقبل ذلك أفادت "روس أوبورون أكسبورت"، الشركة التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية، بأنها وقعت عقودا بقيمة ملياري يورو (2.35 مليار دولار) في منتدى "الجيش 2021"، دون أن تقدم تفاصيل عن الدول التي تم إبرام هذه العقود معها.

وأكتفت الشركة بالقول إنها وقعت أول عقد تصدير لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير أس 1 أم". كذلك أشارت إلى أنها أبرمت العقود الأولى لتوريد أنظمة حديثة للحرب الإلكترونية، منها منظومة "كراسوخا".

وتستضيف مدينة كوبينكا في ضواحي موسكو الأسبوع الجاري فعاليات منتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني الدولي، بمشاركة دولية واسعة.

المصدر: تاس