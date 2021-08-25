"روس أوبورون أكسبورت" الروسية تكشف تفاصيل عن عقود تصدير الأسحلة الموقعة في منتدى "الجيش 2021"

وقعت "روس أوبورون أكسبورت"، الشركة التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية، أول عقد تصدير لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير أس 1 أم".

إقرأ المزيد

وتم توقيع العقد على هامش مشاركة الشركة الروسية في منتدى "الجيش - 2021"، المنعقد حاليا في ضواحي العاصمة موسكو.

وقالت الخدمة الصحفية لـ"روس أوبورون أكسبورت"، اليوم الأربعاء، إن "الشركة وقعت أول عقد لتوريد أحدث نظام صواريخ مضاد للطائرات (بانتسير أس 1 أم)".

كذلك أشارت الخدمة الصحفية، إلى أن "روس أوبورون أكسبورت" أبرمت العقود الأولى لتوريد أنظمة للحرب الإلكترونية، منها منظومة "كراسوخا".

وأضافت أن "روس أوبورون أكسبورت" وقعت عقودا بقيمة ملياري يورو (2.35 مليار دولار) في المنتدى العسكري الفني "الجيش 2021"، دون أن تقدم تفاصيل عن الدول التي تم إبرام هذه العقود معها.

وتستضيف مدينة كوبينكا في ضواحي موسكو الأسبوع الجاري فعاليات منتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني الدولي، بمشاركة دولية واسعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها وقعت خلال المنتدى أكثر من 40 عقدا بقيمة 500 مليار روبل (حوالي 7 مليارات دولار).

المصدر: تاس