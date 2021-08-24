الكرملين: لا خطط لصرف مدفوعات مالية إضافية إلا للمتقاعدين والعسكريين

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لا تخطط لصرف مدفوعات مالية إضافية لأي فئة من المواطنين الروس، ما عدا المتقاعدين والعسكريين.

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ورد بيسكوف بالنفي على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لدفع مبالغ مالية إجمالية لهذه الفئة الاجتماعية أو تلك، ومنها الشباب. وأضاف: "يوم الأحد الماضي كان الحديث يدور عن جميع المتقاعدين، والمتقاعدين العسكريين من مختلف المؤسسات الأمنية. أما الفئات الأخرى فلا يدور الحديث عنها في الوقت الحالي".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "دعونا لا ننسى المدفوعات التي تم صرفها مؤخرا لفئة كبيرة من المواطنين، وأنا أعني المواطنين ذوي الأطفال، على اختلاف أوضاعهم، وهو أمر بالغ الأهمية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح في 23 أغسطس دفع مبلغ قدره 10 آلاف روبل (ما يعادل 135 دولارا) مرة واحدة لكل متقاعد قبل انتهاء العام الجاري، ما سيكلف ميزانية الدولة قرابة 500 مليار روبل (67,5 مليون دولار). وصباح اليوم الثلاثاء وقع رئيس الدولة مراسيم بهذا الخصوص.

كما اقترح بوتين دعم العسكريين الروس بدفع مبلغ لهم مقداره 15 ألف روبل (202,5 دولار) قبل انقضاء هذا العام.

المصدر: "تاس"