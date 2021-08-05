الولايات المتحدة.. تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في 21 عاما

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال يوليو 2021.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت بـ 14 ألف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا 384 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وفي تقرير منفصل اليوم الخميس ذكرت شركة "تشالنجر وغراي وكريسماس" لخدمات التوظيف، أن عدد الوظائف التي يتم الاستغناء عنها ويعلنه أرباب العمل الأمريكيون تراجع 7.5 بالمئة، إلى 18942 في يوليو 2021 ، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2000.

ومنذ بداية هذا العام أعلن أصحاب الأعمال خفض 231603 وظائف، بانخفاض قدره 87.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن الوتيرة تتباطأ.

المصدر: رويترز