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مصر.. شعبة المخابز تعلق على قرار السيسي رفع سعر الخبز لأول مرة منذ 30 عاما

مال وأعمال

مصر.. شعبة المخابز تعلق على قرار السيسي رفع سعر الخبز لأول مرة منذ 30 عاما
Reuters
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قال رئيس شعبة المخابز في مصر عطية حماد، إن رفع سعر رغيف الخبز تحرك صائب جدا وتأخر أكثر من 30 عاما.

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وأضاف حماد في تصريحات لموقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء، أنه كان من المفترض تحريك السعر كل 10 سنوات، فالسعر الحالي موجود منذ عام 1984.

وأوضح: "أصبح لا يوجد مواءمة للسلعة والـ5 قروش تم إلغاؤها فكان لا بد من إلغاء التعامل بها".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذي يباع بـ5 قروش، قائلا: "جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدي 20 رغيف بتمن سيجارة".

وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: "الكلام ده لازم نعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف".

المصدر: مصراوي

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