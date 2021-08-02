واشنطن تعتزم فرض رسوم على استيراد الأنابيب من روسيا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن واشنطن ستفرض رسوم مكافحة الإغراق على استيراد الأنابيب الفولاذية من روسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة التجارة إن لجنة التجارة الدولية توصلت إلى أن الولايات المتحدة تتكبد خسائر بسبب استيراد هذه الأنابيب بأسعار "أدنى من السعر العادل".

وأكدت الوزارة أنها ستصدر أمرا بفرض رسوم مكافحة الإغراق على استيراد الأنابيب من روسيا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، ورسوم التعويض على الاستيراد من روسيا وكوريا الجنوبية.

ولم تحدد وزارة التجارة الأمريكية حجم الرسوم التي تعتزم فرضها.

المصدر: نوفوستي