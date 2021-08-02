صندوق قطر السيادي يستحوذ على 4.69 في المئة من شركة "كوانتم سكيب"

استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على 4.69 في المئة من شركة "كوانتم سكيب" االناشطة في تطوير بطاريات الليثيوم المعدنية.

وحسب إخطار قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، تبين أن الصندوق السيادي القطري استحوذ على 4.69 في المئة من الشركة.

وحسب البيانات التي نشرها "رفينيتيف ايكون" فقد بلغت حصة جهاز قطر للاستثمار في "كوانتم سكيب"، التي ستُستخدم بطارياتها في السيارات الكهربائية، تبلغ نحو 446 مليون دولار بالقيمة السوقية الحالية للشركة البالغة 9.5 مليار دولار.

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وتكثف الصناديق السيادية الخليجية استثماراتها في السيارات الكهربائية والتقنيات الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة، كما تعكف على تنويع استثماراتها بعيدا عن الوقود الأحفوري.

المصدر: "رويترز"