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العدل السعودية توضح خطوات بيع النصيب من الإرث لأحد الورثة والتنازل عن الميراث

مال وأعمال

العدل السعودية توضح خطوات بيع النصيب من الإرث لأحد الورثة والتنازل عن الميراث
Reuters
السعودية
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أوضحت وزارة العدل السعودية الآلية المتبعة في حال الرغبة ببيع حصة الوريث من التركة لأحد الورثة، سواء كان الصك لعقار أو أرض زراعية، وأوضحت طريقة التنازل عن الميراث.

وأعلنت أن طريقة بيع الإرث لأحد الورثة تتمثل في التأكد من أن الصك محدّث، ويتطلب الإفراغ حضور الورثة أو من يمثلهم وحضور المشتري أو وكيله وإحضار صك حصر الورثة والرقم المرجعي للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقيمة المبيع بإحدى وسائل الدفع المصدقة.

وأضافت الوزارة: "في ما يتعلق بالتنازل عن الميراث، فيمكن التوجه لكتابة العدل، ويلزم حضور المتنازل والمتنازَل له برفقة صك حصر الورثة وبيانات التركة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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