 
مباشر

السعودية.. إعادة باخرة محملة برأس الضأن

مال وأعمال

السعودية.. إعادة باخرة محملة برأس الضأن
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyp9

نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر أنه تمت إعادة باخرة قادمة من السودان بها أكثر من 7 آلاف رأس من الضأن بعد الكشف عليها واتضح إصابتها بالحمى القلاعية، بميناء جدة الإسلامي.

إقرأ المزيد
إرجاع المواشي السودانية من السعودية.. الأسباب والحلول
إرجاع المواشي السودانية من السعودية.. الأسباب والحلول

وقالت المصادر إن باخرة قادمة من السودان وبها عدد 7853 رأسا من الضأن، وبعد الاطلاع على الأوراق والكشف على الظاهري وسحب العينات وإرسالها للمختبر اتضح وجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية.

وأضافت المصادر أنه تم اعتماد إعادة حمولة الباخرة من الضأن إلى مصدرها.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا