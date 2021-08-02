السعودية.. إعادة باخرة محملة برأس الضأن

نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر أنه تمت إعادة باخرة قادمة من السودان بها أكثر من 7 آلاف رأس من الضأن بعد الكشف عليها واتضح إصابتها بالحمى القلاعية، بميناء جدة الإسلامي.

إقرأ المزيد

وقالت المصادر إن باخرة قادمة من السودان وبها عدد 7853 رأسا من الضأن، وبعد الاطلاع على الأوراق والكشف على الظاهري وسحب العينات وإرسالها للمختبر اتضح وجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية.

وأضافت المصادر أنه تم اعتماد إعادة حمولة الباخرة من الضأن إلى مصدرها.

المصدر: سبق