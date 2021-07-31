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مع فتح أبوابها للسياح.. ما هي الجنسيات المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية؟

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مع فتح أبوابها للسياح.. ما هي الجنسيات المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية؟
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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مع فتح السعودية أبوابها للسياح ابتداء من يوم غد، 1 أغسطس 2021، وبعد نحو عام ونصف من انتشار جائحة كورونا، خصصت المملكة موقعا إلكترونيا للحصول على تأشيرتها.

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وخصصت السعودية موقعا إلكترونيا لتسجيل كل من يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام، التي يمكن للسياح والزوار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية، حيث أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوما في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة، وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في السعودية، وفحص "بي سي آر"، والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية".

تجدر الإشارة إلى أن الجنسيات المؤهلة للسياحة في السعودية هي الآتية":

مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وهنغاريا، وآيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وبروناي، والصين -بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو- واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا".

المصدر: "سبق"

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