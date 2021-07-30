غرف السياحة: قرار السعودية دخول أراضيها بالتأشيرة السياحية لا ينطبق على المصريين

قال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في مصر عادل شعبان، إن قرار وزارة السياحة السعودية بالسماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية لا ينطبق على المصريين.

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وذكر أن القرار لا ينطبق على المواطنين المصريين المقيمين بمصر حتى لو كانوا حاصلين على التطعيم، فضلا عن الأجانب المقيمين بمصر، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى استمرار سريان قرار المملكة العربية السعودية الصادر في فبراير الماضي بتعليق دخول المواطنين المصريين أراضيها.

وأضاف شعبان أن المسموح له بدخول المملكة بالتأشيرة السياحية، هم مواطنو الدول التي لم تصدر المملكة قرارا بحظر السفر منها إلى السعودية.

ومن جهتها أرسلت اليوم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما في ذلك الطيران الخاص بالسماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى السعودية، وذلك شريطة أن يتم التأكد من تلقي المسافر جرعات التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، وكذلك أن يكون قد جرى تسجيل كل بياناته في منصة "تسجيل القدوم".

وأعلنت وزارة السياحة السعودية، مساء أمس، عن فتح المملكة أبوابها للسياح ورفع تعليق دخول حاملى التأشيرات السياحية بداية من بعد غدا الأحد الموافق 1 أغسطس.

وأوضحت الوزارة أنه يٌمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول وإحضار ما يثبت إجراء اختبار "pcr" وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة والسفر للسعودية.

وأوضحت الوزارة أن المقصود بالسياح المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي التطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة من المملكة، وهي "فايزر" أو "سترازينكا" أو "مودرينا" او جرعة واحدة من "جونسون أند جونسون".

المصدر: الوطن