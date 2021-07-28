هيس كورب: إنتاج النفط الأمريكي يلزمه 4 سنوات ليعود إلى مستويات ما قبل كورونا

قالت شركة "هيس كورب" الأمريكية المنتجة للنفط إن عودة إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قد يستغرق أكثر من 4 سنوات.

وأوضح جون هيس، الرئيس التنفيذي للشركة أنه "سيكون من الصعب الوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد البالغة 13 مليون برميل يوميا، ربما لثلاث أو أربع سنوات".

وفي مؤتمر بالهاتف للإعلان عن أرباح الشركة، أضاف هيس أن الطلب العالمي على النفط يبلغ نحو 98 مليون برميل يوميا، أو ما يقل بنحو مليوني برميل عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

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وقفزت أسعار الخام الأمريكي بأكثر من 50 في المئة هذا العام، لكن في خروج عن دورات الازدهار السابقة، لجأ منتجو النفط الصخري إلى خططهم المعلنة سابقا للإنفاق والإنتاج لتوفير عوائد أكبر للمستثمرين عن طريق عمليات إعادة الشراء أو توزيعات الأرباح.

المصدر: "رويترز"