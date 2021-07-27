جونسون: اقتصادنا يتعافى بشكل أسرع مما كان متوقعا

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي 6%، قائلا: "هناك إشارات جيدة بأن اقتصادنا يتعافى بشكل أسرع مما كان متوقعا".

وكتب جونسون على "تويتر": "إشارات جيدة إلى أن اقتصادنا يتعافى بأسرع من المتوقع، مع توقعات بأن تتشارك المملكة المتحدة في أعلى معدل نمو في مجموعة السبع"، في إشارة إلى أحدث توقعات لصندوق النقد بأن الاقتصاد البريطاني سينمو سبعة بالمئة هذا العام، وهو نفس معدل النمو المتوقع في الولايات المتحدة.

وقال جونسون: "ما زال أمامنا تحديات، ونحن نركز على دعم الناس من خلال خطتنا للوظائف".

هذا وقام الصندوق بتحديث منظوره الاقتصادي هذا العام للدول الغنية، حيث ساعد النشر القوي للقاحات المضادة لفيروس كورونا على تحقيق انتعاش قوي بعد الركود الذي صاحب الجائحة.

وخفض الصندوق توقعاته لعام 2021 للأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى 6.3 بالمائة بدلا من توقعات نشرها في أبريل بنمو بنسبة 6.7 بالمائة.

لكن توقعات عام 2021 لليابان تشير الى انخفاض تصنيفها ائتمانيا عن توقعات الصندوق في أبريل، بسبب عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في وقت سابق من العام.

المصدر: "رويترز" + AP