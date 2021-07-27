رحلة كل 5 دقائق.. الأردن يفتتح مرحلة تجريبية من مشروع الباص سريع التردد

دشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص السريع التردد إيذانا بإنجاز هذا المشروع الحيوي للنقل العام في العاصمة عمان.

ووفقا لبيان نشر على صفحة رئاسة الوزراء الأردنية في "فيسبوك" فإن المرحلة الأولى ستبدأ في العاصمة الأردنية من محطة صويلح للركاب مرورا بشارع الملكة رانيا العبدالله إلى محطة دوار المدينة الرياضية إلى شارع الشريف ناصر بن جميل إلى وادي صقره إلى إشارات الرابية ثم الدوار الخامس وشارع الأميرة بسمة ووادي عبدون وصولا إلى محطة المتحف في رأس العين ولمسافة 16 كيلومترا وبتردد منتظم للرحلات بواقع 5 دقائق بين كل رحلة.

واستمع الخصاونة، إلى إيجاز من رئيس لجنة أمانة عمان، يوسف الشواربة، حول أهمية المشروع الحيوي للنقل العام في عمان.

وأكد الخصاونة، خلال تفقده لمحطة الركاب في صويلح، أهمية المشروع الحيوي والاستراتيجي للنقل العام في العاصمة، الذي أصبح منجزا ملموسا يلبي احتياجات المواطنين بوسائل نقل عام آمنة ومريحة تحفظ كرامات الناس، مشددا على أهمية كفاءة التشغيل وبما يعزز ثقة المواطنين بخدمات النقل العام.

كما أكد رئيس الوزراء، أن قطاع النقل العام يحظى بأولوية قصوى في عمل وخطط الحكومة الأردنية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل العام.

وأكد ثقته، بأن مشروع الباص سريع التردد سيكون له أثر بارز في التخفيف من الأزمات المرورية عند استكمال مرحلتيه في عمان من خلال التقليل من استخدام الحافلات الخاصة واعتماده كوسيلة لحركة الركاب وتنقلهم.

واستقل رئيس الوزراء الأردني إحدى حافلات الركاب، التي انطلقت من صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا إلى محطة التحميل والتنزيل أمام الجامعة الأردنية.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستكمل بداية العام المقبل من دوار المدينة الرياضية مرورا بشارع الشهيد وتقاطع طارق ومستشفى الأمير حمزة وشارع الاستقلال وصولا إلى منطقة المحطة.

المصدر: RT