 
مباشر

للمرة الثالثة خلال شهرين.. انقطاعات في مواقع إلكترونية لشركات كبرى

مال وأعمال

للمرة الثالثة خلال شهرين.. انقطاعات في مواقع إلكترونية لشركات كبرى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qw2f

طالت انقطاعات كبرى في الخدمة اليوم عددا من المواقع الإلكترونية لشركات طيران ومصارف وشركات تكنولوجيا في واقعة هي الثالثة خلال شهرين.

وشملت الانقطاعات شركات مثل "دلتا إيرلاينز" و"كوستكو هول سايل" و"أمريكان إكسبريس".

إقرأ المزيد
مواقع إلكترونية تعود لعملها بعد انقطاع مفاجئ
مواقع إلكترونية تعود لعملها بعد انقطاع مفاجئ

ووفقا لموقع "داون- ديتكتور" الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع، فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو 4 آلاف مشكلة في موقع شركة "إير- بي.إن.بي" للحجوزات، كما أبلغ عن مشكلات نحو 1800 مستخدم لموقع "هوم ديبوت".

وتعد تلك الانقطاعات الثالثة من نوعها خلال شهرين فحسب، إذ أن مواقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم، شهدت انقطاعات في الخدمة في يونيو الماضي، وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركة "فاستلي" المزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.

 

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا