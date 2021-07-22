للمرة الثالثة خلال شهرين.. انقطاعات في مواقع إلكترونية لشركات كبرى

طالت انقطاعات كبرى في الخدمة اليوم عددا من المواقع الإلكترونية لشركات طيران ومصارف وشركات تكنولوجيا في واقعة هي الثالثة خلال شهرين.

وشملت الانقطاعات شركات مثل "دلتا إيرلاينز" و"كوستكو هول سايل" و"أمريكان إكسبريس".

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ووفقا لموقع "داون- ديتكتور" الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع، فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو 4 آلاف مشكلة في موقع شركة "إير- بي.إن.بي" للحجوزات، كما أبلغ عن مشكلات نحو 1800 مستخدم لموقع "هوم ديبوت".

وتعد تلك الانقطاعات الثالثة من نوعها خلال شهرين فحسب، إذ أن مواقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم، شهدت انقطاعات في الخدمة في يونيو الماضي، وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركة "فاستلي" المزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"