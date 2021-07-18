انتهاء الأعمال بجزء من أعمال مشروع الباص سريع التردد في الأردن

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، انتهاء الأعمال الدائمة بجزء من أعمال مشروع الباص سريع التردد، بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، وذلك ضمن أعمال الحزمة الأولى من المشروع.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، قالت الوزارة إنها "ستقوم بإعادة حركة السير إلى مسارب الأعمال الدائمة المنشأة حديثا للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان للجزء الواقع ما بين إشارة المسلخ (الشارع المحاذي لمشاتل أمانة عمان الكبرى) إلى ما قبل منطقة الدفاع المدني، اعتبارا من مساء اليوم الأحد"، مشيرة إلى أن "الأعمال في الموقع شملت إعادة انشاء الطريق بالكامل بثلاثة مسارب، مفصولة بجزيرة وسطية، بالإضافة إلى إنشاء مسارب خاصة بالباص سريع التردد وأعمال تصريف المياه، وكافة أعمال السلامة العامة والتوجيهات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، وفق أعلى المعايير الهندسية".

ووجهت الوزارة دعوة لجميع المواطنين مستخدمي الطريق إلى "التمهل والانتباه، والتقيد بأسس القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية، وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر إدارة السير المركزية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأيام تصادف ذكرى مرور 11 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع الباص السريع.

تصادف هذه الأيام ذكرى مرور 11 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع الباص السريع#الأردن#خبرنيpic.twitter.com/n0ikHXls6Y — خبرني Khaberni (@khaberni) July 18, 2021

المصدر: "خبرني"