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الأردن يتعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص بدمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة

مال وأعمال

الأردن يتعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص بدمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة
Reuters
ميناء العقبة
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كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة عن التعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص بدمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة.

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وقال أبو عاقولة إن "هذا القرار سينعكس إيجابا في ارتفاع حجم العمل في الميناء حيث تم جذبهم عن طريق خصومات وأسعار تفضيلية". وطالب من جميع الجهات بالعمل على رفع سوية العمل وإنجاز المعاملات بشكل أسرع تسهيلا لحركة التخليص وتسهيل الإجراءات المتبعة لغايات تحفيزهم في استعمال الميناء بشكل أكبر الأمر الذي سيزيد من دخل الخزينة".

وطالب أبو عاقولة أيضا "بضرورة إيجاد بديل إلكتروني عن الاجراء الروتيني والورقي في أخذ موافقة الملكية الفكرية للبضائع وذلك لمنع تأخير البضائع نتيجة الاجراء الروتيني والبيروقراطي الذي يستمر من 8 إلى 15 يوم ما بين صدور الكتب الرسمية إلى أخذ الموافقات اللازمة عليها وهو ما يعرض التاجر أو المستورد إلى مزاجية أحيانا في التعامل مما يتسبب أيضا في تأخير الانتهاء من تسيير البضائع.

المصدر: "خبرني"

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