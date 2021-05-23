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وفد تجاري أردني يصل دمشق

مال وأعمال

وفد تجاري أردني يصل دمشق
Reuters
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وصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بوزير الاقتصاد السوري.

والتقى الكباريتي، في فبراير الماضي بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وخلص الاجتماع آنذاك في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.

المصدر: "خبرني" 

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