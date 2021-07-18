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دولة أوروبية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى طهران

مال وأعمال

دولة أوروبية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى طهران
Reuters
طائرات الخطوط الجوية النمساوية، صورة تعبيرية
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استأنفت الخطوط الجوية النمساوية رحلاتها إلى إيران، مع وصول طائرة تابعة لها إلى مطار "الإمام الخميني" الدولي في العاصمة طهران، مساء السبت.

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وكتب السفير الإيراني في النمسا وسلوفاكيا عباس باقربور في تغريدة على "تويتر" يوم السبت ، إنه "مع المتابعة المستمرة والتنسيق، استأنفت الخطوط الجوية النمساوية (OS) رحلاتها المباشرة في طريق فيينا - طهران - فيينا".

وأضاف أنه في الوقت الحاضر، سيتم تشغيل هذه الرحلات 4 أيام في الأسبوع.

وبحسب السفير باقربور، فإن شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" قامت برحلات مجدولة على طريق طهران - فيينا - طهران يومي السبت والأربعاء.

 

المصدر:مهر+ إرنا

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