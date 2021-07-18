دولة أوروبية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى طهران

استأنفت الخطوط الجوية النمساوية رحلاتها إلى إيران، مع وصول طائرة تابعة لها إلى مطار "الإمام الخميني" الدولي في العاصمة طهران، مساء السبت.

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وكتب السفير الإيراني في النمسا وسلوفاكيا عباس باقربور في تغريدة على "تويتر" يوم السبت ، إنه "مع المتابعة المستمرة والتنسيق، استأنفت الخطوط الجوية النمساوية (OS) رحلاتها المباشرة في طريق فيينا - طهران - فيينا".

وأضاف أنه في الوقت الحاضر، سيتم تشغيل هذه الرحلات 4 أيام في الأسبوع.

وبحسب السفير باقربور، فإن شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" قامت برحلات مجدولة على طريق طهران - فيينا - طهران يومي السبت والأربعاء.

Today/17 July 2021, @_austrian has resumed its direct flights #OS871_872 from/to #Vienna_Tehran ,4 times per week.

This helps further connecting people on a mutually beneficial basis.@_austrian has flights to Iran since 1984.#Iran_Austria_Multifaceted_Relationship@AHoensbroechpic.twitter.com/ERI8GF05Iu — Abbas Bagherpour (@BagherpourAbbas) July 17, 2021

المصدر:مهر+ إرنا