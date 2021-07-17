 
مباشر

النمسا تحقق في إصابة دبلوماسيين أمريكيين في فيينا بـ"متلازمة هافانا"

أخبار العالم

النمسا تحقق في إصابة دبلوماسيين أمريكيين في فيينا بـ
Reuters Leonhard Foeger
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quly

أعلنت الحكومة النمساوية أنها تتعاون مع الولايات المتحدة في التحقيق بتقارير عن إصابة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في فيينا بما يعرف بـ"متلازمة هافانا" الغامضة.

وأعلنت الخارجية النمساوية اليوم السبت في بيان مقتضب أنها تأخذ هذه التقارير "على محمل الجد"، وتعمل مع السلطات الأمريكية لكشف ملابسات هذه الحوادث بما يتماشى مع دورها كدولة مضيفة لهؤلاء الدبلوماسيين.

وشددت الوزارة على أن ضمان أمن الدبلوماسيين الأجانب وعوائلهم على سلم أولويات الحكومة النمساوية.

يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة مؤخرا أن إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في سلسلة حوادث صحية غامضة أبلغ عنها دبلوماسيون أمريكيون وموظفون حكوميون آخرون يعملون في فيينا، وهي تشبه الأعراض التي ظهرت لأول مرة لدى دبلوماسيين وعناصر للاستخبارات الأمريكيين في العاصمة الكوبية هافانا في عامي 2016 و2017.

ولم يتم تحديد سبب "متلازمة هافانا" الغامضة حتى الآن، غير أن المسؤولين الأمريكيين يرجحون أنها تنتج عن هجمات متعمدة تنفذ بواسطة موجات راديوية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة