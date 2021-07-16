مسؤول في الثروة الحيوانية السودانية: صادراتنا من الضأن إلى السعودية تجاوزت المليون رأس

أفاد مسؤول سوداني بوزارة الثروة الحيوانية بأن صادرات الضأن إلى السعودية تجاوزت هذا العام المليون رأس، بقيمة 1400 ريال للرأس.

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن، محمد يوسف، مدير الادارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية، تأكيده "وجود وفرة كبيرة من الضأن للسوق المحلي والصادر".

وصرح مسؤول الثروة الحيوانية السودانية للوكالة بأن "عمليات الصادر تهم قطاع كبير من المواطنين من مربيين ومنتجين ومصدرين وعمال وغيرهم إضافة لإسهامه في الاقتصاد الوطني".

ولفت مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية، إلى "أهمية السوق السعودي لصادرات الثروة الحيوانية بتصدير بنسبة كبيرة له"، مشيرا إلى أن بلاده كانت تصدر" حوالي 6-7 ملايين رأس في العام للسعودية".

وأفاد في هذا السياق بأن "محجر سواكن به 210 ألف رأس معدة للتصدير للسعودية"، مضيفا أيضا وجود "لحوم تصدر للسعودية والأبقار والإبل تصدر لمصر، وأنه لأول مرة تصدر لحوم للأردن".

وبين أن عائدات صادرات الماشية بلغت "300 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الماضية"، لافتا في نفس الوقت إلى أن الصادرات "لا يرقى للمستوى المطلوب والطموح مقارنة بحجم كمية المواشي بالبلاد".

وأرجع المسؤول السوداني، ارتفاع أسعار الخراف في العام الجاري بالأسواق المحلية، الى "وجود الوسطاء والسماسرة من الذين يستغلون موسم الأضاحي ويعملون علي مضاعفة وارتفاع الأسعار دون تكلفته الحقيقية، وأنه توجد أماكن لبيع الخراف بالوزن في حدود المعقول لسعر الضأن".

وشدد على أن كمية الصادرات من المواشي "لا تأثير لها على السوق المحلي ولا يوجد ربط بينهما، منوها الي أن الصادر له إعداد وترتيب وتحجير وغيرها من عمليات الصادر".

المصدر: سونا