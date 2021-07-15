كوبا تتخذ خطوة أولى لمواجهة النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية

أعلنت الحكومة الكوبية أنها سمحت مؤقتا للمسافرين الآتين إلى الجزيرة بأن يجلبوا معهم أغذية وأدوية ومواد للنظافة الشخصية أيا كانت قيمتها وبدون أن يدفعوا رسوما جمركية عليها.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو إن الحكومة قررت "السماح بصورة استثنائية ومؤقتة بأن يجلب الركاب في حقائبهم مواد غذائية ومنتجات نظافة وأدوية، من دون حد أقصى لقيمتها ومن دون ضرائب جمركية عليها".

وأضاف خلال برنامج تلفزيوني شارك فيه الرئيس ميغيل دياز كانيل والعديد من الوزراء إن "هذا الإجراء سيسري حتى 31 ديسمبر".

وكان تسهيل دخول الضروريات إلى الجزيرة أحد المطالب التي رفعها المحتجون الذين نزلوا إلى الشارع بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية الخانقة في بلدهم بنقص حاد في المواد الغذائية والأدوية ودفعت الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي لساعات عديدة يوميا.

والأحد نزل آلاف الكوبيين إلى شوارع عشرات المدن والقرى للاحتجاج على هذا الوضع، مرددين هتافات من بينها "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط الدكتاتورية".

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن قتيل وعدد من الجرحى بالإضافة إلى أكثر من 100 موقوف.

المصدر: "أ ف ب"