البنك المركزي الأوروبي يطلق مشروع اليورو الرقمي

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إطلاق مشروع رائد لسنتين لتبني اليورو الرقمي على أمد أطول، وضع لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.

وأطلق البنك المركزي "المرحلة الاستقصائية" لمشروع اليورو الرقمي الذي يهدف إلى تقديم "الشكل الأكثر أمانا للعملة" وهو "أموال البنك المركزي"، حسب بيان نشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت.

وأضاف البيان أن القرار الحازم بشأن إطلاق اليورو الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية.

وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في بيان: "يهدف عملنا إلى ضمان استمرار حصول المواطنين والشركات في العصر الرقمي على أكثر أشكال المال أمانا، أموال البنك المركزي. وتستمر مرحلة التقصي الأولية عامين وتركز على تصميم اليورو الرقمي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم المضي به قدما أم لا".

المصدر: "أ ف ب"