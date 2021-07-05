سوق الأسهم الروسية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق

ارتفعت سوق الأسهم الروسية الاثنين لمؤشرات البورصة الرئيسية، وأغلقت عند أعلى مستوياتها على الإطلاق في مؤشر "بورصة موسكو" على خلفية ارتفاع النفط.

وبحلول نهاية جلسة التداول الرئيسية ارتفع مؤشر الروبل في بورصة موسكو بنسبة 0.44% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3882.59 نقطة، ومؤشر الدولار بنسبة 0.29% إلى 1664.55 نقطة.

وارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 1% ما سجل أكثر من 77 دولارا للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، لأول مرة منذ أكتوبر 2018.

المصدر: "نوفوستي"