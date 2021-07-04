العراق يدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك حتى ديسمبر 2022

عبر وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن دعم بلاده لتمديد اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج حتى ديسمبر 2022، وموافقتها على تخفيف خفض إنتاج التحالف 400 ألف برميل يوميا من أغسطس 2021.

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وقال الوزير إن اتفاق "أوبك+" المتوقع غدا الاثنين سيدعم استقرار السوق ويعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، متوقعا ألا تقل أسعار الخام عن 70 دولارا للبرميل حتى ديسمبر 2022.

وأشار عبد الجبار إلى أن صادرات يوليو ستصل إلى 2.9 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن التزام العراق باتفاق خفض إنتاج "أوبك+" سيكون "100 بالمئة".

وذكر الوزير أن شركتي "لوك أويل" الروسية و"بي.بي" البريطانية تريدان مواصلة العمل في العراق وثمة خطط لتنفيذ مشاريع طاقة مهمة في المستقبل.

وفي وقت سابق اليوم رفضت الإمارات خطة يجري التفاوض حولها بين أعضاء تحالف "اوبك+" حول تمديد استراتيجية خفض انتاج النفط الحالية، ووصفت الاتفاقية الحالية بأنها "غير عادلة" للإمارات، معبرة عن دعمها لفكرة زيادة الإنتاج "دون أي شروط".

المصدر: "رويترز"