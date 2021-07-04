الإمارات تدعم زيادة إنتاج النفط "دون أي شروط" وتقترح تأجيل قرار تمديد اتفاق الإنتاج

عبرت الإمارات عن تأييدها لزيادة إنتاج النفط حتى نهاية العام دون أي شروط، مشيرة إلى أنها اقترحت اليوم الأحد إرجاء قرار منظمة "أوبك+" بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط إلى اجتماع لاحق.

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وحسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والبنية التحتية نشرته وكالة أنباء الإمارات، فإن دولة الإمارات ترى أن السوق العالمية في الفترة الحالية "بحاجة ماسة" لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط.

وتابع البيان: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ونوهت الوزارة إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمية، ولكن اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" أصرت على ربط الموضوعين.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

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واقترحت الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.

وقالت: "نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج (التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه) يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلا عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات