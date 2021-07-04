مصر.. توزيع المنحة السعودية لتمويل المشاريع الصغيرة بين 3 بنوك

اختتمت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، اجتماعاتها بالقاهرة.

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وكشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن "اللجنة قررت بنهاية أعمالها استفادة كل من بنك "مصر"، بمبلغ 70 مليون جنيه لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك "التنمية الصناعية"، بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، وبنك "القاهرة" بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من تمويلات المنحة".

وأكدت أن "قرار اللجنة بإتاحة التمويلات المشار إليها، يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق فرص العمل"، حيث أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منذ بداية عملها، حوالي 1.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 2500 مشروعا في 27 محافظة، وفرت حوالي 12 ألف فرصة عمل.

المصدر: RT