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شركة مغربية تبدأ إنتاج الذهب بمنجمها في غينيا

مال وأعمال

شركة مغربية تبدأ إنتاج الذهب بمنجمها في غينيا
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة التعدين المغربية "مناجم" أنها بدأت إنتاج الذهب اليوم الأربعاء بمنجمها في غينيا في إطار خطتها التوسعية في إفريقيا.

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وقالت الشركة إنها تخطط لإنتاج 130 ألف أوقية من الذهب سنويا في منجم تري-كيه، حيث تقدر احتياطياته بنحو 1.5 مليون أوقية.

وكان عماد التومي الرئيس التنفيذي لـ"مناجم"  قد قال لرويترز في أبريل إن الذهب يمثل 20 بالمئة من حجم مبيعات الشركة، مضيفا أن الشركة تأمل في زيادة تلك الحصة إلى 50 بالمئة.

كما تنتج الشركة النحاس والفضة والكوبالت والرصاص والزنك.

المصدر: رويترز

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