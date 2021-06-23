بعد هبوط حاد.. عملة "البيتكوين" تقفز

ارتفع سعر عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 17%، وعوضت بذلك العملة الأكثر شهرة في العالم الخسائر التي منيت بها في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 17.38% إلى 34233.97 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

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وأمس تراجعت عملة "البيتكوين" إلى دون مستوى 30 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2021.

وجاء التراجع في ظل إجراءات مشددة تتخذها السلطات الصينية ضد العملات الرقمية والتعدين.

المصدر: RT