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سعر برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 76 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018

بعد هبوط حاد.. عملة "البيتكوين" تقفز

مال وأعمال

بعد هبوط حاد.. عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 17%، وعوضت بذلك العملة الأكثر شهرة في العالم الخسائر التي منيت بها في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 17.38% إلى 34233.97 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

بعد هبوط حاد.. عملة
coindesk

وأمس تراجعت عملة "البيتكوين" إلى دون مستوى 30 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2021.

وجاء التراجع في ظل إجراءات مشددة تتخذها السلطات الصينية ضد العملات الرقمية والتعدين.

المصدر: RT

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