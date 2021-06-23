مصر تعلن امتلاكها أعلى برجين في منطقة البحر المتوسط

أعلن رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة في مصر، أن البلاد تمتلك أعلى برجين في منطقة البحر المتوسط بعد بنائهما في المدينة الجديدة.

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وقال إن هناك مشاريع إسكان في المدينة منها "إسكان كل المصريين"، والأبراج، والكومباوندات، وبالتالي تكون المدينة استوعبت كل شرائح المواطنين وفئات الشعب، إضافة إلى تشغيل المستشفى العام، والجامعة، ومكان للقطار المكهرب، وممشى سياحي طوله حوالي 14 كيلومترا، وهو عام ومتاح لكل الناس، وعرضه يصل إلى 26 مترًا، وشواطئ ستكون عامة لكل الناس في المدينة.

وأضاف سمير، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن المدينة الجديدة صديقة للبيئة، وحتى الصناعات ستكون غير ملوثة للبيئة، ويتبعون المعايير البيئية اللازمة في بناء المدينة التي سيفتتح المرحلة الأولى منها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتشمل محطة تحلية المياه، ومحطة المعالجة السياسية، ومحطة الكهرباء، و15 برجًا، والمرحلة الأولى من الممشى السياحي، ومنطقة الداون تاون للإسكان الفاخر، والإسكان الاجتماعي المميز، وجامع كبير، سوف يُفتتح في عيد الأضحى، وكنيسة، سوف يُصلى فيها القداس في عيد الميلاد الموافق 7 يناير المقبل، بالإضافة إلى 3 مدارس، و3 مخابز.

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن تنظيم الافتتاح تتعاون فيه الكثير من الجهات، وربما يتم الافتتاح عند أعلى برجين في المدينة لأنهما أعلى برجين في منطقة البحر المتوسط كلها، حيث يصل ارتفاعهما إلى 170 مترًا مكونان من 44 طابقا، مشددًا على أن المدينة ممتدة حوالي 25 كيلو مترا في قلب الصحراء، والعمل يتم على مدار 18 ساعة يوميا، ويعمل في المدينة حوالي 100 ألف عامل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية