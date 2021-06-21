العراق: اتفاق دول "أوبك" وحلفائها ساهم في استقرار أسواق النفط

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن الاتفاق والتضامن الجماعي بين البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، ساهم في استقرار الأسواق النفطية في العالم.

وأشاد وزير النفط العراقي في بيان صحفي بالدور الكبير والمهم للمنتجين في بلدان منظمة "أوبك" والمتحالفين معها بنادي "أوبك+" باستقرار الأسواق النفطية العالمية بعد الأزمة التي عصفت باقتصاديات دول العالم وتسببت في ركوده جراء تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال عبد الجبار إن التغيير الإيجابي الذي طرأ على الأسواق العالمية جاء بفضل تعاون جميع المنتجين من الأعضاء في منظمة أوبك وخارجها عبر تنفيذ اتفاق مبرمج ومدروس لخفض الإنتاج النفطي بحسب متطلبات وحاجة السوق، فضلا عن التداول والتواصل والتنسيق المشترك من أجل وضع الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه السوق النفطية.

وشدد عبد الجبار على أهمية دور منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في استقرار الأسواق النفطية العالمية.

وتشهد أسعار النفط الخام في السوق العالمية ارتفاعا كبيرا حتى بلغ سعر البرميل الواحد سقف 73 دولارا وسط تكهنات بإمكانية بلوغ سقف الأسعار 80 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من العام الحالي.

المصدر: د ب أ