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البيت الأبيض: بايدن سيستقبل ميركل في منتصف يوليو المقبل

مال وأعمال

البيت الأبيض: بايدن سيستقبل ميركل في منتصف يوليو المقبل
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في البيت الأبيض يوم 15 يوليو المقبل.

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وجاء في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "الرئيس بايدن يعتزم استضافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض بتاريخ 15 يوليو 2021".

ووفقا للبيان فإن الزعيمين سيناقشان جائحة كوفيد -19، وتهديدات تغير المناخ، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي "على أساس أهداف ديمقراطية مشتركة".

بدوره أكد ممثل الحكومة الألمانية زيارة ميركل المرتقبة للولايات المتحدة وعقد القمة بينها وبايدن، لكنه أشار إلى أن تفاصيل الزيادة ستعلن في وقت لاحق.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ميركل تعتزم زيارة واشنطن لتسوية الخلاف بين ألمانيا والولايات المتحدة حول تنفيذ "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع تعمل واشنطن على عرقتله ويهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا.

المصدر: نوفوستي

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