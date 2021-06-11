وسائل إعلام: ميركل إلى واشنطن لتسوية الخلاف حول "السيل الشمالي-2"

ستقوم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بزيارة إلى واشنطن لتسوية الخلاف حول تنفيذ "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع تعمل واشنطن على عرقتله ويهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية اليوم الجمعة، ونقلت صحيفة Handelsblatt عن مصادر أن المفاوضات بين الجانبين الألماني والأمريكي ستغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، لكن الاهتمام الرئيسي سينصب على مناقشة مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي.

ووفقا لمصادر الصحيفة فإنه لم يتم تحديد موعد الزيادة، لكنها من المتوقع أن تجري في يوليو أو أغسطس من العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين الألمان قدموا مجموعة من المقترحات لنزع فتيل الأزمة (مع أمريكا) حول المشروع". وستكون هذه الزيارة الأولى للمستشارة الألمانية إلى الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث قامت واشنطن بفرض عدة حزم من العقوبات على المشروع، كما أنها تهدد الشركات المشاركة في المشروع بعقوبات جديدة.

وفي الأسبوع الماضي، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع "السيل الشمالي-2"، فيما سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني من المشروع في غضون شهرين.

وعن موعد ضخ الغاز في "السيل الشمالي-2"، قال بوتين، إن توقيت بدء الإمدادات في "السيل الشمالي-2" سيعتمد على المنظم الألماني.

المصدر: تاس