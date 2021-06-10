 
مباشر

ماكرون: نعمل على إنشاء آلية مالية لاستمرار الخدمات في لبنان

مال وأعمال

ماكرون: نعمل على إنشاء آلية مالية لاستمرار الخدمات في لبنان
Reuters الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlgh

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تعمل مع شركاء دوليين على إنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية.

إقرأ المزيد
صندوق النقد: لا حاجة لتطبيق قانون ضبط رأس المال في لبنان
صندوق النقد: لا حاجة لتطبيق قانون ضبط رأس المال في لبنان

 وفي مؤتمر صحفي أضاف ماكرون أنه سيدافع عن جهود تشكيل حكومة "من شأنها أن تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن اليوم أن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الصندوق جاري رايس أنه "ليس واضحا كيف سيتم تمويل السحب المزمع من الودائع نظرا للتراجع الحاد في العملات الأجنبية بلبنان في السنوات الأخيرة".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا