ليبيا.. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يكشف عن خسائر البلاد جراء تسرب النفط في حقل السماح
Reuters
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كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله في مناسبة للقطاع اليوم الأربعاء عن خسائر ليبيا جراء حالات تسرب بخط أنابيب نفط في حقل السماح.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن بلاده فقدت 50 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام بوحدتها "أكاكوس" للعمليات النفطية وتكبدت المزيد من الخسائر من شركة "الواحة للنفط" بسبب حالات تسرب بخط أنابيب.
وأمس قال مصدر نفطي بشركة "الواحة للنفط"، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومهندس نفط بحقل السماح الليبي، إن تسربا في خط أنابيب بحقل النفط قد يؤدي لوقف عمليات الضخ.
المصدر: رويترز